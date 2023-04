E ftuara zhvishet live ne studion e emisionit

Emisioni “Jimmy Kimmel Live” është një ndër më të ndjekurit në kontinentin amerikan dhe në të të ftuarit përpiqen të tregojnë jetën e tyre jashtë ekranit por duket se aktorja Ali Wentworth e ka keqkuptuar qëllimin e emisionit.

Ajo në bisedë e sipër me gazetarin është çuar dhe ka hequr bluzën duke nxjerrë gjoksin jashtë ku kishte mbuluar vetëm thithkat.

Gazetari me humor dhe me siklet është përpjekur ta veshë 50-vjeçaren duke i thënë me humor se ka ngatërruar emision.