Berluskoni: Juventusit i kam zili Dibalën

Kalimi i turit të tretë të Kupës së Italisë ka bërë me krahë me të drejtë padronin e Milanit, Silvio Berluskoni, i ulur mbrëmjen e së hënës në tribunën “VIP” të stadiumit “San Siro”. Përveç fitores, edhe më optimiste e bën situatën te kuqezinjtë performanca e shkëlqyer e skuadrës. Pas ndeshjes me Peruxhian, ishkryeministri italian foli për objektivat e skuadrës, duke nisur nga ambiciet e Milanit për sezonin që është në prag të fillimit. Rikthimi në Champions League është misioni i parë për Milanin, por Silvio Berluskoni nuk mjaftohet me kaq. “Mund të them që sivjet pretendojmë një paraqitje shumë të mirë në kampionat, por nuk mund ta nisim duke thënë se duam vendin e dytë apo të tretë. Ne gjithmonë synojmë vendin e parë, për të cilin do të luftojmë, ndonëse në fund do të shohim se deri kur mund të arrijmë”, deklaroi numri një i “Djallit” pasi ndoqi debutimin e ekipit të tij në Kupën e Italisë, sfidë pas së cilës ai darkoi me administratorin Adriano Galiani dhe trajnerin Sinisha Mihajloviç.

Ziliqar për Dibalën – “Milani i këtij sezoni, mbi të gjitha falë trajnerit të ri që është blerja më e rëndësishme sipas mendimit tim, do të zhvillojë një kampionat të madh dhe do të rikthehet në lavditë e së kaluarës, në Ligën e Kampioneve. Sinisha ka deklaruar tashmë publikisht se dëshiron të fitojë. Objektivi është që të kualifikohemi absolutisht për në Champions, ndonëse fillimi i kampionatit do të na ofrojë një panoramë më të qartë në lidhje edhe me nivelin të kundërshtarëve tanë për këtë objektiv. Kundërshtari kryesor do të jetë normalisht Juventusi. Ata kanë bërë blerje të mira sivjet, por më shumë se këdo tjetër u kam zili Dibalën, të cilin e dëshironim edhe ne, ndonëse në fund rrugët tona nuk u bashkuan. Megjithatë, edhe bardhezinjtë ka humbur tre ndër protagonistët absolutë të vitit të kaluar, tre lojtarë të rëndësishëm, ndaj edhe ata do të kenë disa vështirësi”. Panorama Sport