Basha: Vetëm një njeri që ka humbur lidhjen me realitetin, e quan sukses gropën 160 mln euro

Kryetari i PD, Lulzim Basha, reagoi sot ne lidhje me deklaraten e kryeministrit Edi Rama ne lidhje me ecurine e ekonomise ne vend.

Sipas Bashes, vetëm një njeri që ka humbur cdo lidhje me realitetin ka kurajon që gropën 160 milionë dollarëshe në dogana dhe tatime ta quajë sukses të transformimit ekonomik. Ekonomia lëngon,

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

cmimi i naftës kap majat, shqiptarët shtrëngojnë rripin, refugjatët vërshojnë drejt Europës, por Edi Rama krihet para pasqyrës së propagandës.

"Kryepërgjegjësi krihet sepse nuk ka ndjeshmërinë më të vogël për ankthin e mijëra familjeve që luftojnë përditë betejën për bukën e gojës. Sepse nuk ja ndjen për fatin e qindra mijëra të papunëve që kanë dalë në mes të rrugëve prej taksave dhe cmimeve të larta. Sepse nuk i bëhet vonë për dhjetëra mijë shqiptarë që kanë marrë rrugët e kurbetit qëkur ky mori frenat e pushtetit", theksoi Basha.

Ai theksoi se Rama nuk i kupton e as nuk do ti kuptojë hallet e njerëzve; nuk i hynë në sy listat e shtuara në dyqane, dhe sofrat e boshatisura të familjeve shqiptare. Sepse ai vetë është në krye të një sofre tjetër, tog me kontrabandistët e naftës dhe cigareve, tog me klanet kriminale të Bushëve dhe Roshëve me shokë.

"Ndaj nuk ka asnjë plan, nuk ka asnjë zgjidhje, por vetëm kërbac për të pamundurit, kulac për klientelën dhe corbën e prishur të propagandës që nuk ja gëlltit më askush", u shpreh kreu i PD.

Me heret, Rama publikoi kete tabele:

Kryeministri e shoqeroi tabelen edhe me komentin:

LUFTA E PËRBASHKËT ME INFORMALITETIN DO TË NA JAPË MUNDËSINË TË RRISIM RROGAT DHE ULIM TAKSAT

Shembujt dhe shifrat ndihmojnë për të kuptuar se sa shumë kemi bërë në 20 muaj në luftën kundër informalitetit, por edhe se sa e madhe është mundësia që na jep më tutje një luftë frontale, e përbashkët, e çdo qytetari që do rritje rrogash dhe e çdo biznesi që do ulje taksash, kundër atyre që vjedhin konsumatorin duke mos dhënë kuponin fiskal për atë që shesin si edhe atyre që u bëjnë konkurencë të pandershme biznesve të rregullta duke shmangur taksat.