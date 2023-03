Lufta ndaj informalitetit, Malaj: Ekspertët të mos heshtin! Jo vetëm aksione penalizuese

Ish-ministri socialist i financave Arben Malaj në prag të nisjes së operacionit të qeverisë kundër informalitetit ka preferuar të japë këshillat e tij në distancë. “Qeveria paralajmeroj se biznesi ka vetem dhjete dite kohe te vet-formalizohet, ndoshta expertet kane vetem 5 dite kohe te kontribuojne (jo vetem si individ) ne kete sfide jo te lehte dhe jo afatshkurter. Kontributi yne profesional duhet te jete ne diskutimet publike dhe rekomandimet profesionale midis dy perqasjeve : (i) lehtesim, formalizim dhe ne fund penalizim apo (ii) Penalizim si e vetmja menyre per formalizim”, thotë Malaj.

Sipas tij, ky debat publik mund te krijoj qejfmbetje qeveritare, por kjo eshte shume me pak e demshme per komunitetin e experteve dhe stafet akademike shqiptare se sa varferia ne rritje qe mund te pesojne shqiptaret nga aksionet me theks kryesisht penalizuese.

“Kostua e heshtjes se eksperteve jo vetem per kete rast ju kalon gjithe shqiptareve, perfitimet jo vetem financiare ju kalojne shume pak eksperteve qe akomodohen historikisht sipas humoreve dhe perkedheljeve financiare te qeverive. Kjo eshte historia edhe e re e semundjes se vjeter ne komunitetin e "madhe dhe ne rritje" te organizatave (jo) qeveritare. Po punoj qe neser te publikoj nje shkrim per perqasjen : Lehtesim, formalizim dhe pastaj penalizim. Jam shume mirenjohes per secilin prej jush per cdo kontribut profesional ne qartesimin e kesaj perqasje, kontribut te cilin mund ta postoni ketu ose ta dergoni ne emailin [email protected]”, nënvizon Malaj.