"BE rrezikon të largojë mbështetësen më të madhe në rajon, Shqipërinë"

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është një politikan i zjarrtë, i vendosur dhe 2 metra i gjatë. Rama nuk është vetëm një udhëheqës i lartë botëror, por, si një ish-lojtar basketbolli kampionat, i vetmi në krye të qeverisë që ka përfaqësuar vendin e tij në sport, tashmë ka ambicie të mëdha për Ballkanin.

Kështu shkruan revista e njohur "Newsweek", në një artikull ku përshkruan karrierën e kryeministrit Edi Rama, punën si kreu i Bashkisë së Tiranës dhe më pas si kreu i ekzekutivit dhe ambiciet e tij për bashkimin e Shqipërisë me familjen e madhe evropiane.

Revista shkruan se, para se Rama t’i futej politikës ai ishte një artist i respektuar që kishte ekspozuar punën e tij në Paris, Frankfurt dhe Nju Jork. Ai madje ende bën grafika në letrat e tij të punës dhe që sot janë shndërruar në sfondin e tij. Rama diskuton vizionin e tij për Ballkanin, duke thënë se Shqipëria do që të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me të gjithë:

"Ne besojmë fuqimisht se ajo që ka qenë gjithmonë një arsye për mosmarrëveshje, për luftëra, konflikte, gjakderdhje, urrejtje, ndarje, keqkuptim, mund të bëhet një burim i madh për marrëdhënie të shkëlqyera. Pakicat tona duhet të veprojnë si ura lidhëse".

Që nga viti 2013, nën udhëheqjen e Ramës, Shqipëria ka kërkuar të bëhet një nxënëse shembullore për t’u bërë pjesë e BE-së, duke ndërmarrë reforma politike dhe ekonomike. Tani Shqipëria kërkon njohje ndërkombëtare për përpjekjet e saj, dhe po rritet me padurim, veçanërisht pasi zgjerimi i BE-së ka ngecur në një kohë të pacaktuar nga katastrofa ekonomike në Greqi.

Me 7 milionë shqiptarë etnikë të shpërndarë në të gjithë gadishullin e Ballkanit dhe trazirat që bien në sy kohët e fundit, si ajo në Maqedoni, kjo është një kohë kritike për Shqipërinë, dhe BE-ja po rrezikon të largojë mbështetësen e saj më të madhe në rajon.

Revista shkruan se, përkundër këtyre sukseseve të hershme, Rama nuk ishte i përgatitur për shkallën e plotë të problemeve të Shqipërisë, kur ai u bë kryeministër. Kundërshtari në kohë të gjatë Sali Berisha u mund, por institucionet ishin shkatërruar nga korrupsioni, klientelizmi dhe lidhjet me krimin e organizuar.

Në vitin 2013, Shqipëria qëndroi në vendin e 116-të, nga 176 vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit, që botohet çdo vit nga "Transparency International". Nga janari 2015, pozicioni i Shqipërisë është përmirësuar në 110. Rama ka ndërmarrë reforma dhe është përpjekur për të frenuar bizneset korruptive.

Revista sjell në shkrim edhe përshtypjet e Fred C. Abrahams, një këshilltar në fushën e të drejtave të njeriut, i cili e kishte njohur Ramën që në fillim të fillim të viteve ’90. Sipas tij, edhe pse shenjat e para të qeverisjes janë pozitive, suksesi i qeverisë duhet të monitorohet.

Abrahams thotë se Rama është një sundimtar shumë i ndryshëm shqiptar nga ata që kanë qenë më parë. Megjithatë, Abrahams percepton një dilemë. "Në të njëjtën kohë, ai është gjithashtu një produkt i atij sistemi të trazuar politik, me ndarjet e tij, armiqësitë dhe aleancat financiare. Ai duhej të bënte marrëveshje, dhe këto marrëveshje e kushtëzojnë", shkruan revista duke sjellë në vëmendje koalicionin me LSI-në dhe protestat e PS-së kundër kreut të LSI-së.

Ndër sfidat me të cilat Rama po përballet është se si të zgjidhë tensionet etnike me fqinjët e tij ballkanikë. Gjithashtu, në revistë përmendet edhe takimi me kryeministrin serb Aleksandër Vuçiç si dhe ndeshja e futbollit mes dy kombëtareve që nxori në pah problemet etnike qe ka Ballkani.

Rama thotë se Evropa duhet të bëjë më shumë për të mirëpritur vendet e Ballkanit. "Nëse Evropa do të vazhdojë të tregojnë lodhje nga zgjerimi, ajo rrezikon që rajoni të lodhet nga durimi. Kryeministri shqiptar ka theksuar se rruga e Shqipërisë është drejt Evropës", e mbyll artikullin e saj revista prestigjioze “Newsweek”.