FSHF: Duke filluar nga përballja me Portugalinë, bileta të personalizuara

Federata Shqiptare e Futbollit informon të gjithë opinionin publik se për të ndjekur ndeshjen Shqipëri – Portugali do të fillojë zbatimin e një protokolli sigurie të niveleve më të larta, çka do të thotë bileta të personalizuara. Biletat për këtë ndeshje dhe për të gjitha ndeshjet e tjera në vijim do të shiten të personalizuara me emër dhe mbiemer të mbajtësit në çdo biletë.

Të gjithë tifozët e pajisur me biletë duhet të shkojnë në stadium patjetër të pajisur edhe me një dokument identifikimi që duhet të jetë kartë identiteti ose pasaportë biometrike. Në çdo hyrje të stadiumit do të ketë kontrolle të rrepta për verifikimin e dokumentit të identitetit dhe në rast mospërputhje midis emrit në biletë dhe dokumentit të paraqitur personat nuk do të lejohen të hyjnë në stadium.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Për sa më lart është një masë shtesë sigurie, por edhe për të parandaluar fenomenin e njohur si “treg i zi” dhe problematika të tjera që janë në dëm të publikut dhe mbështetësve të futbollit. Shpresojmë dhe urojmë që të kemi mirëkuptim dhe bashkëpunim në shkallë sa më të gjerë për të patur në të ardhmen ndeshje futbolli sa më të kontrolluara dhe të garantuara dhe një organizim më të mirë dhe më efikas./