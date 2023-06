Durrës, pushuesi nga Kosova përplas 17-vjecarin

Aksidentohet rëndë një adoleshent në Durrës. 17-vjeçari me iniciale E.Ç. ishte duke lëvizur më biçikletë në momentin fatkeq për të, kur një kosovar nga Peja, Fadil Zhabollaj, 29 vjeç, e ka përplasur të riun me mjetin e tij ‘Renault’, me targa ‘RKS 03-224 EK’.

Përplasja ka rezultuar tepër e fortë dhe për pasojë 17-vjeçari nga Durrësi ndodhet në Spitalin Ushtarak Tiranë në gjendje të rëndë shëndetësore.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

29-vjeçarit nga Peja iu vunë prangat, ndërsa materialet e çështjes i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”./Lajmifundit.al/