Reperi Busta Rhymes arrestohet pas problemeve në palestër

Reperi i mirënjohur amerikan Busta Rhymes është arrestuar nga policia, pas akuzave se ka sulmuar punëtorët në një palestër.

Reperi nga Brooklyn, me emrin e vërtetë Trevor Tahiem Smith Jr. në palestrën “Steel Gym” ka goditur punonjësit e palestrës me një shishe me proteina. Busta ka goditur në kokë punonjësin, por për fat të mirë pa lëndime të rënda.

Sipas dëshmitarëve kjo ngatërresë kishte lindur më herët, kur Busta Rhymes kishte sjellë një palestër një kameraman për ta incizuar atë gjatë ushtrimeve, por nuk ishte lejuar nga punëtori i palestrës, raporton “Associated Press”.

Në ditën e nesërme kur reperi ishte rikthyer në palestër, gjatë kohës sa po dëshironte të merrte një pije punëtori i kishte kërkuar që të largohej nga palestra dhe më pas ka reaguar ashpër Busta Rhymes.

“Të dy janë konfrontuar ashpër kur Busta e gjuan me shishe punonjësin dhe ai ja kthen në të njëjtën mënyrë. Më pas sigurimi i reperit ndërhyjnë për të ndalur incidentin dhe pas pak minutave vjen edhe policia për t’i arrestuar”, ka thënë Sean Aird, bodibilder nga Brooklyn.

Më vonë reperi ishte liruar nga policia, për t’u rikthyer përsëri në jetën normale.