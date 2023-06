Real Madrid në finalen e ''Audi Cup'', mund lehtësisht Tottenham-in

Reali i Madridit siguroi biletën e parë të Audi Cup, duke u imponuar 2-0 ndaj Tottenham, falë nga një goli për cdo pjesë të shënuar nga James Rodrigues, dhe ishi i ndeshjes Gareth Bale. Skuadra e Benitez mbetet kështu e pamposhtur në miqësoret verore. Me Cristiano Ronaldon dhe Benzema të dëmtuar, Benitez ndryshoi modul duke hedhur në sulm Bale bashkë me Jesen, me James , Modric, Kroos dhe Isco në mesin e fushës. Te Tottenham luanin i riu Dele Alli, Eriksen dhe Lamela pas shpatullave të Harry Kane.

Anglezët e nisën mirë dhe që në minutën e 2 Lamela shpërdoroi golin e avantazhit duke goditur lart në asistin perfekt të Walker. Në minutën e 16 tranversë e pabesueshme e James Rodriguez në një goditje të bukur nga jashtë zonës. Kolumbiani sërish protagonist në të 29 duke shërbyer për Bale por uellsiani nuk shënjestroi sic duhet me kokë ndërsa 6 minuta më vonë Vorm bëri një superpritje për të neutralizuar tentativën e Modric. Reali gjithsesi gjeti avantazhin në minutën e 37 me James Rodrigues që shënoi me kokë duke bërë më të mirën në krosin perfekt nga e majta të Iscos.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndryshime të shumta në pjesën e dytë për Benitez që dërgoi në fushë Arbelian, Lucas Vazquez, Illaramendin, Casemiron dhe Cheryshev në vend të Marclos, James Rodriguez , Modric, Kroos dhe Jese. Në fushë gjithsesi mbetej Bale që me një goditje nga 25 metrat befasoi në minutën e 79 portierin Vorm që reagoi me vonesë. Ishi i madh i takimit vuri në këtë mënyrën vulën me Realin që mposhti 2-0 Tottenham që të shtunën nis sezonin në Premier League në Old Trafford kundër Manchester United./ssport