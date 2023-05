Këngëtarja shqiptare, Ronela Hajati ka treguar se së shpejti do të vijë me një lansim të ri, transmeton Indeksonline. Në rrjetin e saj social Instagram, Ronela ka publikuar një foto ku ka shkruar: “Coming soon #tiger”, transmeton Indeksonline. Ronela këngën e fundit e ka pasur me reperin kosovar i njohur si Agon Amiga “Veç na”.