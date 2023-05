Letër drejtuar fqinjëve: Mos bëni seks me zë të lartë

Një femër e nxehur i ka shkruar një letër fqinjëve të saj duke u ankuar se zëri i lartë gjatë marrëdhënieve seksuale të ciftit e mbajti të zgjuar fëmijën e saj.

Toni Jeffery iu drejtua direkt qytetarit, duke pretenduar se pasthirrmat e ciftit ishin aq të larta sa fëmija 2 vjec u zgjua.

Letra e shkruajtur nga mamaja është parë mijëra herë në internet brenda orëve kur u postua.

Ajo shkroi: “Po ju lutem me të vërtetë. Kushdo që po kryen marrëdhënie seksuale me të vërtetë me zë të lartë rreth zonës Douglas Road ju lutem konsideroni faktin se është shumë vapë dhe të gjithë i kanë lënë dyert hapur. Dhe të mundohesh ti shpjegosh fëmijës 2 vjec se pse femra po bën kaq shumë zhurmë nuk është aq e lehtë.