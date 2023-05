Nis puna për gazsjellësin TAP, Rama e Gjiknuri: Projekt strategjik, përfitime të shumta

Ka filluar zyrtarisht puna në terren për rrugët e aksesit të projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (TAP). I pranishëm në këtë aktivitet është Kryeministri Edi Rama, Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri dhe drejtori i përgjithshëm i konsorciumit TAP, ambasadorë dhe personalitete të shumta.

Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti TAP ka dhënë shembuj konkretë të përgjegjësisë sociale të investitorëve dhe njëkohësisht e përfitimit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ai deklaroi se janë me mijëra vendet e punës që do të mund të gjenerohen në mënyrë direkte dhe indirekte. “Qarku i Korçës, Qarku i Beratit dhe i Fierit përfitojnë drejtpërdrejtë nga investimet në infrastrukturë, investime që do të kenë impakt shumë të rëndësishëm është në funksion të përmirësimit të rrjetit të komunikimit për prodhuesit në bujqësi. Padyshim që për komunitetet më të Thella si ato në Potom apo Vithkuq, rruga sjell një përspektivë të re ekonomike dhe sociale pasi siguron një lidhje të qëndrueshme në zonat urbane duke i dhënë fund një izolimi shumë të gjatë, të imponuar nga mungesa e lidhjes normale me rrugë me pjesën tjetër të vendit”, u shpreh Rama.

Sipas tij, rrugët e reja të aksesit që çojnë në stacionin e kompresimit do të kenë një efekt të padiskutueshëm zhvillimor. “Në tre vitet e ardhshme prodhimi i brendshmën kombëtar do të rritet me 160 milion euro. Me fillimin e rrjedhjes së gazit deri në përfundim të investimit të ardhurat për ekonominë shqiptare do të pësojnë një shumëfishim dhe ekonomia jonë vetëm nga ky projekt do të përfitojë 1 miliard euro në 20 vitet në vijim. Këto studime, sikundër nënvizohet edhe në studimin e universitetit të Oksfordit nuk përfshin efektin zinxhir përmes të ardhurave komplomentare të nënkontraktorëve”, theksoi Rama. Sipas tij, Shqipëria ka marrë masat që të përfitojë gjithçka që potencialisht mund të përfitojë.

Rama tha se si pasojë e punës së shkëlqyer të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë ka nisur puna për Masterplanin e gazit që do të jetë një dokument kombëtar unik në sektorin e gazit.

Në fjalën e tij para të pranishmëve, Ministri Gjiknuri deklaroi se ky është një moment historik. “Shumë njerëz e kanë vënë në dyshim mundësinë e realizimit të këtij projekti. Për arsye strategjike u zgjodh që Shqipëria të jetë një nga rrugët dhe kjo është një arritje e madhe. Gazsjellësi TAP është me rëndësi për BE-në, rajonin por edhe Shqipërinë. Na jep mundësi të kemi një burim të ri energjie që na ka munguar. Krijon mundësinë e lidhjes me gazsjellësin tjetër IAP dhe ka mundësi gjithashtu që të kthehet Shqipëria në një nyje rajonale e gazit. Autoritetet shqiptare do të bëjnë gjithçka nga ana e tyre që projekti të ecë dhe të mos ketë asnjë pengesë burokratike”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Sipas tij, këto investime kanë një vlerë të madhe për kompanitë vendase dhe për qytetarët ndërsa siguria energjitike është me rëndësi thelbësore për të gjithë evropën.