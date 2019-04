Këto janë qytetet që do të sundojnë botën në 2025-ën

Qytetet e së Ardhmes

Gjithnjë e më shumë të ashtuquajtura mega qytete po krijohen vazhdimisht në të gjithë botën, duke u bërë qendra të popullsisë dhe pasurisë në mënyrën se si konstrukti i tyre funksionon.

Duke përdorur të dhëna nga McKinsey & Company zbulojmë qytetet që do të dominojnë botën në vitin 2025.

1.Londra

Me çmimet e pronave në kryeqytetin e Anglisë duke u rritur me një ritëm alarmues, pjesërisht falë blerësve të huaj, nuk është për t’u habitur që efekti i valëve do të shkojë në rrethinat e jashtme të Londrës si Ëaltham Forest, Leëisham dhe Havering.

Sipas hulumtimit të McKinsey & Company, popullsia e Londrës do të rritet nga 14.8 milionë në mbi 16 milionë deri në vitin 2025.

Ndërsa PBB-ja e saj, e cila mendohet se përbën pothuajse gjysmën e totalit të Britanisë, do të rritet nga 752 miliardë dollarë në 973 dollarë miliardë.

2.Parisi

Popullsia në qytetin e dashurisë do të rritet nga 11.8 milionë në 12.8 milionë deri në vitin 2025. PBB-ja e përgjithshme gjithashtu do të ngrihet nga 754 miliardë dollarë në 971 miliardë dollarë.

Arsyeja? Investitorët ndërkombëtarë ende janë duke blerë në Paris, me kërkesën që tani përhapet në periferitë e jashtme dhe më të përballueshme me zhvillime të reja vetëm duke shtuar vlerën e tyre.

3.Randstad, Holandë

Randstad përbëhet nga katër qytetet më të mëdha të Holandës: Amsterdam, Roterdam, Den Haag dhe Utrecht. Këtu, popullsia do të shkojë nga 7 milionë deri në 7,2 milionë ndërsa PBB-ja pritet të rritet nga 364 miliardë dollarë në 462 miliardë dollarë.

Roterdami në veçanti është një zonë për t’u konsideruar. Vetëm një orë me makinë nga Amsterdami, qyteti i portit po bëhet qendër për biznesin ndërkombëtar, me shumë kompani që ngrenë zyrat e tyre evropiane atje.