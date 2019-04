Një tjetër miliarder sapo dha 200 milionë euro për Katedralen!

Një nga biznesmenët më të pasur në Francë dhuroi miliona euro për rindërtimin e Katedrales Notre Dame.

Shefi ekzekutiv i LVMH, Bernard Arnault, ofroi 200 milionë euro për të ringritur simbolin e Francës.

“Familja Arnault dhe Grupi LVMH, në solidaritet me këtë tragjedi kombëtare, janë të përkushtuar për të ndihmuar në rindërtimin e kësaj katedraleje të jashtëzakonshme, simbol i Francës, trashëgimia dhe uniteti i saj. Ata do të dhurojnë një shumë totale prej 200 milionë euro për fondin e dedikuar për rindërtimin e kësaj pune arkitekturore, e cila është një pjesë thelbësore e historisë franceze. Ndërkohë, Grupi i LVMH vë në dispozicion të shtetit dhe autoriteteve përkatëse të gjithë ekipet e tij, duke përfshirë specialistë krijues, të arkitekturës dhe të financave, për të ndihmuar me punën e gjatë për rindërtimin dhe mbledhjen e fondeve, që tashmë është në progres e sipër”, shkruhej në deklaratën zyrtare.

Grupi LVMH është një nga bizneset më të njohura franceze për mallrat luksozë dhe përfshinë kompaninë “Moët & Chandon” dhe shtëpinë e njohur të modës “Louis Vuitton”.

Kujtojmë se miliarderi François-Henri Pinault ishte i pari që deklaroi se do të dhuronte 100 milionë euro për të njëjtën kauzë.