Kush ka Iphone nga 6s e lart, këtu do të mësoni trukun e dekadës

Ndoshta për ju është pak e ekzagjeruar, por ne (dhe shumë të tjerëve) na ndryshoi jeta kur zbuluam këtë truk. Gjithçka nisi nga blogerja Krissy Brierre-Davis, e cila e zbuloi.

Nëse mban shtypur tastin e hapësirës, mund të lëvizësh kursorin në brendi të tekstit me preçizion për t’u pasur zili.

Dhe një herë: E zëmë se jeni duke shkruar diçka dhe vini re që keni thënë diçka gabim në fillim të fjalisë. Në vend të që të luftoni me kursorin që të shkojë atje ku ju nevojitet, mund të mbani shtypur tastin e hapësirës në tastierë dhe kursori ju bindet si të ishte nën urdhrat tuaja. Është kaq e thjeshtë!

Dhe nëse nuk e dinit, mos u ndjeni keq. Gazetarja Yashar Ali s’ia kishte idenë:

Madje as Mike Isaac, i cili raporton mbi teknologjinë për The New York Times, s’ishte informuar mbi trukun e dekadës:

Kushdo që ka një iPhone 6S ose një model të mëvonshëm, mund ta përdorë. Jetë të mbarë.