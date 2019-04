Fatmir Mediu: Çfarë fshihet pas kërkesës së Holandës për rikthimin e vizave

Fatmir Mediu është i mendimit se Holanda kërkoi rikthimin e vizave, pasi krimi dhe kartelet e drogës shqiptare janë tashmë rrezik për Europën dhe SHBA. Ai bën përgjegjës kryeministrin Rama, ku për të, ka shkatërruar çdo element kushtetues të shtetit, duke ngritur krimin dhe korrupsionin. Në vazhdën e akuzave, Mediu shkruan në Facebook se paratë e krimit e drogës kanë vetëm një mbështetje, ekonominë dhe pushtetin e qeverisë shqiptare.

“Parlamenti Hollandez vendos kthimin e vizave per shqiptaret. Ky eshte lajmi me i keq mbas 2011, kur ne hoqem vizat me BE.

Jo vetem nuk hapen negociatat, por per me keq kthehemi mbarapa ne kohen e izolimit nga Europa, kohen e vizave dhe ndarjes se familjeve shqiptare.

Ka nje dhe vetem nje pergjegjes EDI Rama, i cili ka shkaterruar cdo element kushtetues te shtetit , ka ngritur krimin dhe korrupsionin ne sistem, ndertoj dhe mbeshteti kartelet e droges.

Krimi dhe kartelet e droges shqiptare jane tashme rrezik per Europen dhe SHBA, prandaj kerkohet kthimi i vizave.

Parate e krimit e droges kane vetem nje mbeshtetje ekonomine dhe pushtetin e qeverise shqiptare.

Rama cenoj çdo liri dhe shprese te shqiptareve. Rama ka shkaktuar spastrimin me te madhe te Shqiperise nga qindra mijera te rinj dhe te reja, qindra mijera intelektuale qe rendin rrugeve te Europes per shprese dhe jete me te mire”.