E FUNDIT/ I vodhën 350 milionë lekë, zbardhet dëshmia e avokatit

Avokati nga Durrësi Edmond Saliu, ka deklaruar para grupit hetimor se nuk kishte dijeni sa para ishin në kasafortën që i vodhën brenda në shtëpi.

Fillimisht u fol për një shumë prej 35 milion lekë të reja, por në denoncimin që ai ka dhënë në policinë e Durrësit, kjo shumë nuk është deklaruar

Ngjarja ndodhi të premten e javës së shkuar në lagjen 4, megjithatë ngjarja është tentuar të mbahet e rezervuar nga familjaret e Saliut dhe policia e Durrësit.

Ka qenë Vetë avokati që ka konstatatuar vjedhjen e kasafortës dhe më pas ka kërkuar ndihmën e policisë.

“Më kanë vjedhur 350 milionë lekë në lekë, valute si dhe dollarë dhe euro, letra me vlerë.vAutorët kanë marrë kasafortën që mbahej me çelës”, mësohet të ketë thënë Saliu.

Ekspertët kanë vërejtur se nuk kishte thyerje dhe as dëmtime të dukshme. Dera e blinduar e shtëpisë dyshohet të jetë hapur me çelës, ose me një paisje e quajtur “paisja ruse” që blihet online dhe që hap pa dëmtuar me anë të vakumit

Me marrjen e denoncimit nga avokati Sula këtë të martë çështja është referuar në prokurori dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen dhe gjetjen e autorëve. Ende nuk ka asnjë të dhënë mbi ngjarjen e shënuar në qyetin bregdetar.