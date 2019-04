Akuza e rëndë: Vjedhje e imoralitet, kush është drejtori i ri i policisë në Berat

Hasan Ahmetaj është drejtori i ri i Drejtorisë së Policisë së Beratit. Ahmetaj në këtë post do të zëvendësojë Artion Dukën, i cili u emërua në krye të Drejtorisë së Policisë së Qarkut Vlorë.

Ai ka qenë Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit në vitin e vështirë 1997 më pas drejtor i Policisë së Beratit në 1998-1999.

Por sipas asaj që një qytetar denoncon në profilin e ish kryeministrit Sali Berisha, Hasanaj gjatë kohës që ka drejtuar policinë e Beratit, 20 vite më parë, ka qenë i përfshirë në korrupsion me pasaportat e personave në kërkim.

Postimi i ish-kryeministrit Sali Berisha:

Lum akuzash mbi narkodrejtorin e policise se Beratit, famozin Hasan Ahmetaj.

Lexoni mesazhin e qytetarit dixital! sb

Përshëndetje doktor ! Ministri sylee sh LLESHAJ, këto ditë ka emëruar Drejtor Police në Qarkun e Berat një nga njerëzit më të urryer në Berat, i cili ka qënë në të njëjtin post para 20 vitesh që quhet Hasan Ahmetaj.

Ky person në kohën që ka shërbyer si Drejtor në Qarkur e Beratit ka bërë gjithë të zezat që ekzistojnë në këtë botë. Abuzimet fillojnë që nga korrupsioni galopant i të gjitha formave me pasaportat për personat në kërkim etj, kurvëria është një element tjetër që e ka në gen dhe ka abuzuar në mënyrë të tmerrshme si me punonjëse policie dhe me qytetare. Pastaj kalojmë tek abuzimet e tmerrshme dhe vjedhje në fushën e karburanteve.

Kujtojmë që në atë kohë Koçova prodhonte shumë naftë dhe ky palo legen për pak është vrarë nga me drejtuesit e policise së Kuçovës për çështje paraje dhe kontrolli mbi kontrabandën e naftës. Ka edhe shumë e shumë të tjera por duhen disa netë dimri për t’i rrëfyer. Tani sigurisht që ky person i paskrrupullt na vjen i rilindur dhe kur ta lexojë shoku/xhaxhi LLESHAJ do mendojë që ky njeri ka vlera ndaj sulmohet. Gjithsesi opinionit publik ne duhet ti them të vërtetën. Gjithë të mirat!