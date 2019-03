Zgjedhjet në komunën e Tuzit, dalin rezultatet paraprake, shqiptarët në avantazh

Pas mbylljes se qendrave te votimeve, kane dale rezultatet paraprake per komunen e Tuzit. Këto janë rezultatet paraprake:

DPS 2476 vota

SNP 81 vota

Demokratët 236 vota

SD 356 vota

Forumi Shqiptar 3783 vota

Boshnjakët 951 vota

Sipas ketyre rezultateve të siguruara nga malesia, subjektet shqiptare kanë mbi 50% të votave të përgjithshme.

Tuz: ”Forumi shqiptar” bindshëm në epërsi

Koalicioni i subjekteve politike shqiptare ”Forumi shqiptar” deri tani udhëheq bindshëm pas numërimit të mbi 60% të votave. Subjektet shqiptare kanë fituar më shumë se 50% të votave.

Nëse trendi do të vazhdojë kështu edhe me pjesen e mbetur, atherë subjektet shqiptare do të formojnë qeverisjen lokale të vetme pa pasur nevojë për koalicione shtesë.