Vëllai i vogël i Ylli Limanit qenka yll

Këngëtari Ylli Limani i bën të gjitha femrat për vete me baladat dhe look-un e tij dhe rrjedhimisht është një ndër meshkujt më të ndjekur të showbiz-it shqiptar në Instagram.

Por kot nuk thonë që bukura është e trashëguar dhe për këtë duhet të shihni vëllanë e madh të këngëtarit, të cilin nuk e njihnim deri më sot.

Ai quhet Arti dhe me sa po shohim nga postimi i Yllit në Instagram, është i përkëdheluri i shtëpisë. Këngëtari na ka prezantuar me “Artushin” përmes një urimi që i bën në Instagram me rastin e ditëlindjes së tij.

“Artushi. Për beben që na ka tranuar sa herë rrëzoheshe, se mami më fajësonte mua dhe Hanën. Urime ditëlindjen. Si fëmija më i vogël i familjes, po shpresoj që s’të kemi lënë me pasoja për tërë jetën. Të dua”, shkruan Ylli me humor krahas fotos së vëllait.

Nuk e dimë përse Ylli na e kishte mbajtur sekret deri më tani por mund të themi se Arti ka një ngjashmëri të madhe me të vëllanë në pjesën e syve dhe të buzëqeshjes.