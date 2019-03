Skandal në Vlorë! Postieri vjedh mbi 110 milionë lekë fatura energjie e pensione

Nuri Memo, nga fshati Ceprat i Vlorës ankohet se postieri, tek i cili paguante energjinë elektrike, i ka vjedhur pagesat duke e lënë debitor, megjithëse ka paguar të gjitha detyrimet.

Veç kësaj, postieri Aranit Kojdheli, i ka përvetësuar edhe 400 mijë lekët e invaliditetit të djalit. Nuriu është debitor në shumën e 1,4 milionë lekëve.

Postieri i Zyrës postare Shushicë, dega e Postës së Vlorës, Aranit Kojdheli, nga vitit 2007 deri në vitin 2014 ka vulosur librezat, por nuk ka bërë dorëzimin e pagesave.

“Në 2014 ne na presin dritat, vemi atje na nxjerrin debitorë. Nxjerrim librezën dhe i themi drejtorit se unë dritat i kam paguar shumë në rregull. Ja ku i kam edhe librezat, edhe të shtëpisë edhe të dyqanit si i kam paguar në rregull. Punonjësi i postës na merrte lekët dhe i mbante për vete. Na vuloste edhe librezat, na hidhte edhe firmën dhe i mbante paratë vetë. Më ka ngrënë edhe 4 muajt e pensionit të invaliditetit të djalit.

Në zyrën e postës së Vlorës pas 4-5 muajve u njoftua Kryeministri nga një grua këtu, se ne nuk na pranonin fare. Edhe me numrin e librezave, sa fusnin numrin, 2 milionë më thoshte mua, do paguash paratë. Pasi u njoftua Kryeministri ai urdhëroi që nuk paguajnë dy herë njerëzit, kurse në Vlorë nuk na pranonte njeri. Detyrimin nuk na e kanë hequr, këta na kanë mbajtur dy vjet. Do i merrni paratë e pensionit, do merrni paratë, nuk i kanë shkarkuar. Më kanë shkarkuar vetëm dritat e dyqanit, të shtëpisë nuk mi kanë shkarkuar. Tek shtëpia mbetem 1, 4 milionë debitor, 400 mijë lekë nuk mi kanë dhënë nga pensioni. Postieri është Aranit Kojdheli nga Llakatundi.”

Drejtori i Zyrës Postare Vlorë, Vullnet Bilbilaj, shprehet se për energjinë u është dhënë mundësi qytetarëve që të sjellin librezat më vulën e postës dhe firmën e ish-punonjësit dhe të pajisen me vërtetim.

“Problemi me qytetarin Nuri Memo ka të bëjë me pagesën e faturave të OSHEE-së që qytetari i ka kryer në sportelet e postës sonë në ato vite. Nuk është rasti i vetëm, ka pasur edhe raste të tjera dhe për të gjitha shumat e pretenduara nga qytetarët, filiali i Postës Vlorë ka hapur procese gjyqësore ndaj ish-postierit të zyrës postare Shushicë dhe presim që ky proces të përfundojë dhe pastaj të komunikojmë edhe me qytetarët. Për të gjithë ata qytetarë që kanë paguar energjinë elektrike, ne e kemi vërtetuar këtë nëpërmjet librezave, ku aty është firmosur dhe vulosur nga punonjësi i zyrës dhe të gjithë këto raste i kemi pajisur me vërtetime në mënyrë që të mos pengohen.”

Por Nuriut i ka humbur një librezë e shtëpisë dhe duhet të presë procesin gjyqësor.

Ndërsa në lidhje me pensionin e invaliditetit të djalit të Nuriut, Bilbilaj thotë: “Për fat të keq, në dokumentet që ne i disponojmë ndodhet firma e qytetarit që ndoshta nuk firmë e tij, por nuk jemi kompetentë për të vendosur nëse është ai që e ka firmosur apo jo. Ka nevojë për ekspertizë më të detajuar.”

Nuriu thotë se bëhet fjalë për 400 mijë lekë të vjetra, ndërkohë që po të nisë një proces gjyqësor shkojnë më shumë se 500 mijë lekë të vjetra e kështu nuk ia vlen.

Rasti i drejtuar në emisionin “Stop” nuk është i vetmi. Me sa duket, postieri Aranit Kojdheli, ka vjedhur një shumë marramendëse dhe Gjykata e Apelit të Vlorës me sa duket po e zvarrit këtë çështje duke mos i dhënë të drejtë Postës Shqiptare Dega Vlorë që të mund të marrë paratë e vjedhura. Në këtë rast i bie që të gjithë këtë dëm të shkaktuar do ta paguajnë shqiptarët.

Postieri Aranit Kojdheli ka vjedhur 110 milionë lekë dhe Gjykata e Vlorës, nuk ia ka ngarkuar atij këtë shumë.

Punonjësi i postës: Ish-punonjësi i postës, që ne e kemi çuar për ndjekje penale, është dënuar me vendim gjyqi.

Qytetari: Sa u dënua?

Punonjësi i postës: Nuk e di!

Qytetari: Bëri 6-7 muaj hetuesi.

Punonjësi i postës: Po nuk varet nga ne ajo, është dënuar me vendim gjyqi, ka dalë. Ne kemi ngrit padi tjetër, civile për kthimin e shumës, që ka ai detyrim ndaj postës dhe ndaj klientëve.

Gazetarja: Sa është shuma?

Punonjësja: Nga gjykata 110 milionë.

Gazetarja: Ky 110 milion bëhet fjalë për pensione?

Punonjësi: Është e energjisë kjo.

Gazetarja: Më falni, sa vite paska vjedhur ky person?

Punonjësi: Kryesisht vitet 2013, 2014 ka vjedhur masivisht. Ka vjedh, që nga 2007-ta.

Punonjësi: Gjykata ne nuk na mori as si palë.

Gazetarja: Gjykata e Vlorës, në shkallë të parë?

Punonjësi: Po!

Gazetarja: Nuk u apelua?

Punonjësi: Po e apeluam, prapë e mbyllëm. Edhe Rekursin kemi bërë në Gjykatë të Lartë. Kemi ngritur edhe padinë civile për kthimin e shumës.

Punonjësi: Gjykata i ka dhënë dënimin penal, po jo dënimin civil për kthimin e parave.

Gazetarja: Nuk e ngarkon për kthimin e parave?

Punonjësi: Jo! S’e ka ngarkuar!