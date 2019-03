Një 33-vjeçare shqiptare është arrestuar nga policia italiane në qytetin e Ragusa, pasi u kap me 700 gram kokainë.

Shqiptarja, identiteti i të cilës nuk bëhet i ditur, akuzohet si korriere droge.

Ajo u arrestua gjatë një operacioni në stacionin e autobusit të qytetit, ku iu gjetën dy zarfa me kokainë.

Lënda narkotike nëse do të hidhej në treg kapte vlerën e 50 mijë eurove.

Gruaja shqiptare e arrestuar ishte me dokumente të rregullta. Ajo do të dëbohet dhe do të kthehet në Shqipëri.