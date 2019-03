Shpërthen këngëtari shqiptar: Mos more fëmijët! Këto pamje i shohim vetëm në Siri

Të shumtë kanë qënë ata që janë sensibilizuar me qytetarët që do u shemben shtëpitë tek Petro Nini, Tirane.

Këngëtari i njohur Dashnor Diko ka reaguar përmes rrjetit të social Facebook duke theksuar se këto pamje i ka parë vetëm në Siri.

Reagimi i Dashnor Dikos në Facebook:

Mos ma merrni Babin……..

Kjo eshte dhimbja me e madhe nga ky regjim, keto pamje i shikoja ne luften e Sirise, mos more mos se po shkaktoni demin me te madh ne zemren e ketij femije, ai do mbaje mend gjith jeten e tij kete ngjarje saqe kur te rritet do ket akumuluar nje mllef shum te madh, janë disa ngjarje ne jete qe nuk harroen tek personi, kjo skene vlen shume per gjith popullin, mallkuar qofshin te gjith ata qe po rrenojne kete popull…