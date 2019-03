Sfumohet ‘Vol-Vo 4’, dalin nga qelitë edhe 2 të arrestuar

Janë lënë të lirë edhe dy prej të arrestuarve në Operacionin e koduar ‘Vol-vo 4’.

Vendimi për lirimin e tyre është dhënë nga Gjykata e Apelit e Krimeve të Rënda.



Siç bëhet e ditur, Orges Jahelezi dhe Sajmir Sulejmani, janë lënë ne ‘arrest shtepie’ ditën e sotme.

Avokati i tyre është shprehur se këta dy persona nuk kanë lidhje as me trafikun e drogës dhe as me falsifikimin e dokumenteve.

Gjatë operacioni ‘Vol-Vo 4’, u vunë në pranga disa persona mes të cilëve edhe dy ish-deputetë të PS-së, Arben Ndoka dhe Arben Çuko.

Të dy këta janë liruar nga gjykata javë më parë