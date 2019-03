Sëmundja po e tret 19 vjeçarin, Naçi: Ta ndihmojmë Aqifin!

Në një nga ditët më të akullta të dimrit, mes dëborës dhe ngricës, Elvis Naçi, Sidrit Bejleri dhe stafi i emisionit “Shqiptarët për shqiptarët” vizitoi në banesë Aqifin dhe prindërit, të cilët jetojnë në mjerim dhe përballen me borxhe për t’i siguruar djalit të sëmurë transport për në spital.

Familja jeton në fshatin Vilëz pranë Tiranës. Nuk ka qene e lehtë rruga për të takuar Aqifin. Sëmundja po e tret djalin nga dita në ditë.“ i lutem Zotit vetëm të mos semuret, Allahu ma ka falur do ti bëj shërbim deri ne fund“ shprehet e ema e djalit. “Ne do kujdesemi për shëndetin e tij dhe ti sigurojmë transportin“ tha Elvisi. Nëna e tij thotë me lot në sy se djali është 19 vjeç por peshon vetëm 23 kilogramë.

Rasti i Aqifit është i rëndë, ai ka nevojën e të gjithëve. Prindërit e marrin në krah kur i duhet të shkojë në spital. Për ta nxjerrë në rrugë ju duhet ta mbajnë tre orë në krahë, sepse jo cdo makinë mund te ecë në shtigjet që të cojnë në asfalt. Familja e Aqifit janë të zhytur në borxhe, kanë afërsisht 7 milionë borxhe pasi kanë nisur të ndërtojnë një banesë të re, pasi në atë të vjetrën nuk mund të banohej më. Elvis Naçi, në studion e shqiptarëve përsëriti thirrjen për të ndihmuar 19 vjeçarin e sëmurë.