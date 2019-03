Salianji nxjerr nga studio deputetin e ri që mori mandatin, Maliqi: Na lodhën 3 muaj në çadër

Një debat mes ish-deputetit demokrat Ervin Salianji dhe deputetit më të ri që ka marrë mandatin e PD, Lefter Maliqi, ka bërë që ky i fundit të largohet nga studio.

Të ftuar në “ABC News”, Salianji nuk ka pranuar që të qëndrojë në një tryezë me deputetin e ri, duke bërë që Maliqi të largohej e më pas t’i bashkohej tryezës me një lidhje direkte nga zyra e tij.

“Unë mezi po pres, dhe nuk jam mësuar të pres, por jam mësuar me përballje në studio, dhe nuk e di përse nuk pranuan ata që të rrija në studio.

Habitem kush flet për moral.. Ky sistem është i kalbur që në 1990. Dua t’u bëj një pyetje atyre në studio, po partitë e tyre kanë blerë, kanë vjedhur vota? A kanë kërcënuar këta PS për vota?

Unë jam me demokratët e ndershëm,jam kundër drejtimit dhe lidershipit të PD. U lodhem tre muaj në çadër, dhe u bë një pazar i pistë.

pasi nohën rezultatin, u kujtuan tani , pasi doli kjo dosje… dosje të tilla ka edhe tek PD edhe tek LSI.

Mandati im është moral, unë nuk jam i pacipë dhe pa moral”, shpreh Maliqi.

“Mund ta ftoni në studio, por pa diskutim, jo vetëm që nuk legjitimohet për të ndenjur në studio, por të njëjtin fat do ta ketë kudo, duke ndenjur fshehur. Një deputet që le mandatin për t’u bashkuar opozitës, është akt për tu vlerësuar, por ai nuk është pjesë as e opozitë fasadë, por maxhorancë plus, që po krijohet siç e di Rama”, u shpreh Salianji pas fjalës së Maliqit.