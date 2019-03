Rudina Magjistari zbulon detajin interesant për babain e saj

Rudina Magjistari është shumë e rezervuar kur vjen puna tek familja dhe detajet rreth tyre. Por herë pas here në bashkëbisedim me të ftuarit që ka në program, ajo ka treguar dashje pa dashje detaje interesante për vajzën e saj dhe bashkëshortin.

Këtë herë gjatë bisedës me John Shahun ajo ka rrëfyer se në shtëpinë e saj të fëmijërisë është kënduar gjithmonë me kitarë, pasi babai është nga Korça, një e përbashkët kjo me këngëtarin e ri.



John ka zbuluar se frymëzimi për këngën ‘Mike’ ku shfaqet me Elvanën dhe Ledrin ka ardhur nga i ati i cili këndonte serenata.