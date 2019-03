Rama: Monikës i kishte rënë rrufeja dhe…

Kryeministri, Edi Rama, nga Fieri përpara administratës së mbledhur në këtë ditë pushimi nga ky qytet, Vlora etj, është përpjekur që tu mbush mendjen dëgjuesve të tij, se opozita i dogji mandatet sepse kanë frikë nga Reforma në Drejtësi, edhe pse nuk i jep dot përgjigje pyetjes që këto ditë po bëjnë të gjithë shqiptarët; se kush duhet të ketë më shumë frikë, ata me imunitet deputeti, apo ata që e kanë lënë tashmë atë.

“Ata kërkojnë t’i shmangen qershorit që vjen. Kush do vij, do vij Luani, çdo bëjë ai me ata 100 veta atje. Ata e kuptojnë vetë që as nuk hahen e as nuk treten. Krijojnë alibinë se zgjedhjet shiten. Dhe e dyta kanë dhe një hall tjetër, është reforma në drejtësi. Po fillon po shtrëngohet laku”, tha Rama.

Ndërkohë Rama preku edhe çështjen kryesore të kësaj krize të paprecedentë, atë të blerjes së votave duke akuzuar sërish po opozitën edhe pse dy dosje, `339` dhe ajo `184`, nxjerrin zbuluar në këtë aferë kriminale, kryetar bashkish, ministra e deputetë të Rilindjes. Madje, edhe vetë Edi Ramën.

“A e gjen një që të thotë, jo Monika nuk blen vota. E keni parë kur Monika ngre kokën lartë, e thotë O Zotë mos bli zgjedhjet. Por të merrej Zoti me zgjedhjet, Monikës i kishte rënë rrufeja dhe o Zot ca do kishim bërë ne pa doktoreshën”