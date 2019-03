Rama i drejtohet Bashës me batutën e studentëve: Kur do flasim?!

“Kur do flasim?”, kjo ishte pyetja që Kryeministri Edi Rama ka për Kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Nje shprehje qe kryeministri e perdori per disa jave me radhe gjate protestave te studenteve ne dhjetor 2018. Pyetjen, kreu i qeverisë e bëri nga Samiti i Dytë i Diasporës, ku i ftuar për të mbajtur fjalën e tij ka qenë edhe Basha, por ka refuzuar ftesën “për të mos u bërë fasadë”.

“Atyre shqiptarëve që sot ishin të ftuar këtu, por nuk erdhën, unë u them vetëm një gjë: Kur do flasim?”, tha Rama, duke kujtuar se shqiptarët nuk ka asgjë që i mund kur janë bashkë dhe se rreziku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët kur vihen përballë.

“S’mund të bëj sikur këtu s’ka ndodhur asgjë ditët e fundit. Këtu është e njëjta histori, e shqiptarëve që u kundërvihen shqiptarëve, thjeshtë për hesapet e vogla të katundit dhe të mjedisit politik. Shqiptarët kundër shqiptarëve këtu në Shqipëri kanë krijuar idenë se kjo kohë e re e Shqipërisë është koha kur parlamenti qenka pushtuar nga kriminelët”.

Rama tha se historia ka treguar dhe se sotmja tregon se, armiku më i madh i shqiptarëve janë vetë shqiptarët. “Kur bashkohemi askush nuk na mund. Prandaj u them edhe shqiptarëve në Tuz, bashkohuni dhe mos lejoni të humbi për shkak të armiqësive të kota me njëri-tjetrin.”