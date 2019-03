Rama flet për “bashkimin” e shqiptarëve: S’na mund dot askush

Në fjalën e tij gjatë punimeve të sesionit qendror të Samitit të Dytë të Diasporës, të zhvilluar nga kryeministri Rama dhe ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko, kryeministri i Shqipërisë e nisi me krahasimin dhe zhvillimet e jashtëzakonshme që kanë ndodhur në harkun kohor mes samitit të parë dhe këtij të tanishmit.

“Jo vetëm që shqiptarët në Shqipëri janë më mirë sot, se ç’ishin në kohën e samitit të parë, por ajo që konsiderohej si e pamundur për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sot është realitet. Brenda këtij harku kohor, në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut flitet shqip. Ne jemi të interesuar që ai shtet të ekzistojë, të përparojë drejt integrimeve euroatlantike dhe shqiptarët atje të jenë më mirë sot dhe në të ardhmen, sesa ç’kanë qenë dje. Pa shqiptarët nuk do të kishte Maqedoni të Veriut, e aq më pak Maqedoni të Veriut në NATO apo BE”, deklaroi Rama.

Rama ftoi më tej shqiptarët në Tuz të Malit të Zi, të bashkohen dhe të lënë mënjanë armiqësitë e kota dhe të panevojshme me njëri-tjetrin, për të fituar dhe për të qeverisur në komunën e parë me shqiptarë në fqinjin tonë.

“Ti bashkohemi apelit të presidentit të Kosovës për shqiptarët në Tuz. Kudo shqiptarët bashkohen, janë më të mirët dhe fitojnë. Historia e ka treguar, nuk dua të sjell këtu as Gjergj Fishtën, as Faik Konicën, as Fan Nolin por edhe e sotmja na tregon se armiku më i madh i shqiptarëve janë shqiptarët. Ne kudo ku bashkohemi nuk na mund dot askush. Ndaj shqiptarëve në Tuz iu them bashkohuni”, deklaroi Rama.