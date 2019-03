Skenari i policisë, efektivë të infiltruar në protestën e opozitës

Protesta e ditës së nesërme do të ketë të pranishëm policë të infiltruar si gazetarë.

Burime për Fax News bëjnë me dije se policët do të jenë të pajisur me karta gazetari të cilët do të vijnë nga rrethe të ndryshme të vendit.

Mësohet se policët do të jenë të veshur civil dhe do të vendosen në pika të ndryshme të vendit ku do të zhvillohet protesta.

Ata do të vijnë nga rrethet në sinkron me protestuesit dhe mësohet se do të qëndrojnë pranë tyre për aq kohë sa do të zgjasë tubimi.

Ndërkohë kujtojmë se ish-deputeti i Partisë Demokratike, Edi Paloka, gjatë ditës së sotme ka denoncuar masat ekstreme që ka marrë Policia e Shtetit për mbarëvajtjen e protestës, duke akuzuar drejtpërdrejt Kryeministrin Ram se kërkon të mbushë Tiranën me rrethime me tela.