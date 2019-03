Plas brenda familjes Hajdari, Rudina nuk dorëzon mandatin por i vëllai i del në krah Bashës

Rudina Hajdari ka zgjedhur të mos e dorëzojë mandatin e deputetit, duke dalë kundër partisë së saj.

Pavarësisht zgjedhjes që ka bërë e motra, djali i madh i Azem Hajdarit është parë afër kreut të PD-së Lulzim Basha, dhe ish-kryeministrit Sali Berisha.

Kujtojmë që vetë kreu i PD-së ka paralajmëruar motrën e tij me përjashtim nga partia, por si duket pavarësisht kësaj, ai nuk është influencuar për të mos qenë i pranishëm në protestë.

Nga ana tjetër, Rudina Hajdari u shpreh në rrjetet sociale se është konsultuar me SHBA dhe BE, dhe se shumë shpejt do ta bëjë publike vendimin e saj.