Përplasja mes qytetarëve e policisë, reagon ashpër Paloka: Legena!

Nënkryetari i PD-së Edi Paloka ka reaguar pas përplasjes së policisë me qytetarët pranë shkollës “Petro Nini” në Tiranë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, numri dy i selisë blu shpërthen në akuza ndaj qeverisë duke i quajtur edhe hajdutë dhe të poshtër.

“Dergojne policine qe dhunon gra e femije , jo pak po per ore me rradhe dhe live ne media . Pasi shohin reagimin qytetar , dalin nje nga nje e bejne deklarata nga velina e bashkise tek kryekrimineli i qeverise me ne mes lleshin e policise , sikur mos kene asnje lidhje dhe ajo mos jete policia qe merr urdhera prej tyre. Legena qe duhen shporrur nje ore e me pare”- shkruan ndër të tjera Paloka.

Postimi i plotë i Edi Palokës:

Jo vetem hajdut e te poshter po dhe burracake te neveritshem.

-Kane firmosur te gjithe per TEC-in ne Korce, nga kryetari i bashkise tek Rama dhe sapo shohin reagimin e qytetareve dalin dhe me paturpesi marrin dhe rolin e shpetimtareve a thua se TEC-in po kerkonte ta ndertonte opozita…

-Dergojne policine qe dhunon gra e femije , jo pak po per ore me rradhe dhe live ne media . Pasi shohin reagimin qytetar , dalin nje nga nje e bejne deklarata nga velina e bashkise tek kryekrimineli i qeverise me ne mes lleshin e policise , sikur mos kene asnje lidhje dhe ajo mos jete policia qe merr urdhera prej tyre. Legena qe duhen shporrur nje ore e me pare.

Me 16 mars te gjithe jepni kontributin tuaj modest duke ju bashkuar protestes , mos prisni sa e keqja t’ju vije tek dera e shtepise tuaj…