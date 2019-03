PD përjashton Rudina Hajdarin me një njoftim në internet: Mandati është i demokratëve!

Pas vendimit te Rudina Hajdarit ka ardhur edhe reagimi nga Partia Demokratike pas vendimit të deputetes për mos-djegien e mandatit, për t`ju bashkuar vendimit të përbashkët të opozitës.

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Gazmend Bardhi në rrjetet sociale thekson se Rudina Hajdari nuk është më as anëtare e Këshillit Kombëtar të PDSH.

Ai shkruan se Rudina Hajdarit, nuk rezulton e regjistruar si anëtare e Partisë Demokratike, ndërsa thekson se Azem Hajdari ka qenë, është dhe do të mbetet simbol i demokratëve dhe historisë së Partisë Demokratike.

“Vendimi i Rudina Hajdarit është personal. Mandati është i demokratëve! Është e qartë se nga sot ajo nuk përfaqëson më Partinë Demokratike në Parlamentin e Krimit dhe për pasojë nuk është më as anëtare e Këshillit Kombëtar të PDSH. Kaq mjafton! Në rastin e Rudina Hajdarit, çdo vendim statutor është i panevojshëm, sepse formalisht ajo nuk rezulton e regjistruar si anëtare e Partisë Demokratike.

Azem Hajdari ka qenë, është dhe do të mbetet simbol i demokratëve dhe historisë së Partisë Demokratike. Beteja dhe amaneti i tij për liri dhe demokraci është sot më aktual se kurrë, kur Shqipëria rrezikohet nga një Qeveri ilegjitime, kriminale dhe e korruptuar. Për këtë amanet të Azem Hajdarit foli Kiri Hajdari në protestën e 5 Marsit, përkrah demokratëve që dorëzuan mandatet e deputetëve.

Sakrifica sublime e Azem Hajdarit nuk do të shkojë dëm. Demokratët dhe qytetarët janë në këmbë për të mbrojtur Lirinë dhe Demokracinë, për të mos lejuar që shqiptarët të qeverisen nga krimi. Ata kanë folur qartë më 16 Shkurt dhe do të flasin edhe më qartë më 16 Mars: Shqipëria do të bëhet si gjithë Europa. Koha e Edi Ramës ka mbaruar!”