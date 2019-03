Ashtu siç është paralajmëruar Kuvendi nesër do të mblidhet në seancë plenare por njëkohësisht me seancën, opozita do të mbajë dhe një protestë.

Seanca mblidhet në orën 10:00, ndërsa pritet që deputetët e rinj të bëjnë betimin pas marrjes së mandatit sot nga KQZ.

Ndërkohë Kuvendi i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme të garantojë sigurinë fizike të deputetëve gjatë seancës së nesërme.