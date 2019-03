‘Mund t’i hysh me tank në zyrë Ramës’, Nazarko përplaset me Nokën

Ish-deputeti i selisë blu Flamur Noka dhe analisti Shpëtim Nazarko janë përplasur ashpër në studion e emisionit ‘Dritare me Rudinën’ në ‘News 24’.

Demokrati Noka tha se Edi Rama ka dy rrugë për të zgjedhur; ose të largohet vetë ose në të kundërt do të largohet nga populli përmes protestave. Nga ana tjetër, Nazarko replikoi ashpër me ish-ministrin e Brendshëm.

Pjesë nga debati:

Flamur Noka: Edi Rama ka dy rrugë, ose do të largohet me vullnetin e tij ose do të largohet nga populli.

Shpëtim Nazarko: Sepse ti mund t’i hysh me tank dhe mund t’i bësh m**** kryeministrit në tavolinë si në ‘98.

Flamur Noka: Do t’ia bëjmë! Prisni se nuk keni parë gjë akoma. Ai do të rrethohet në shtëpi dhe do të paralizohet. Nuk do të ketë asnjë mundësi që të dalë nga bunkeri.

Ylli Shehu: E kam marr vesh se LSI më ka përjashtuar. Unë do të jem në opozitë. Unë me njerëzit e mi nuk mund të bëjë politikë, por do të jem i drejtpërdrejtë.