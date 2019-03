Mësoni parashikimin i motit për sot, e martë 5 mars 2019

Sot moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe shtim vranësirash në zonat malore ku do të pasohen nga rreshje shiu të izoluara.

Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale deri në 10-15 m/sek në bregdet. Dallgëzimi do të jetë i forcës 4-5 me lartësi vale 1,5 –2,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë pa ndryshime.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 2/17°C

Zonat e ulëta 4/21°C

Zonat bregdetare 8/19°C