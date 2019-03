Mesazh qytetarëve, Kreu i ri i KMSH: Ruani familjen, është vlera e shoqërisë sonë

Kreu i ri i Komunitetit Mysliman Shqiptar, Bujar Spahiu ka dhënë një mesazh për qytetarët pas marrjes së postit mesditën e së shtunës (2 mars).

Ai u kërkoi njerëzve që të bëhen më humanë, të ndihmojnë njerëzit në nevojë dhe të ruajnë vlerat e familjes.

Bujar Spahiu: “Të dashur qytetarë dhe besimtarë të vendit tim, të përpiqemi që secili prej nesh të vendosë një balancë midis kësaj bote dhe botës së përtejeme. Të ngadalësojmë vrapin drejt kapitalit financiar në kurrizë të kapitalit moral. Të bëhemi më humanë.

Të rendemi pas të lejuarës, hallallit, të ndajmë nga pasuria jonë për të varfrit, jetimët, të moshuarit dhe njerëzve në nevojë. Të ruajmë dhe forcojmë familjen. Familja është vlerë e shoqërisë sonë, e çdo shoqërie.

Familja është traditë e gjithë profetëve, traditë profetike, ta ruajmë atë me kujdesin më të lartë. Vëllezër dhe motra besimtarë ti lutemi Zotit të na përforcojë besimin. Besimi në Zot është i vetmi besim që nuk zhgënjen, çdo lavdërim Allahut.”

Fjala e plotë e kreut të ri të KMSH, Bujar Spahiu

I lutem Zotit ta nderoje ish kryetarin z.Skender Brucaj.

Dhe, i lutem Zotit per shpirtin e paraardhesve te mi te cilet nuk jetojne me sot. Zoti i nderoftë me Xhennetet më të larta.

Të nderuar anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm të Komunitetit Mysliman të Shqiperisë! Ju, sot më keni nderuar, por njëkohësisht më keni vënë përpara një vështirësie të madhe. Unë i lutem Zotit të më nderojë dhe të më bëjë të mundur të jem idrejtë në këtë detyrë kaq të vështirë.

Të nderuar anëtarë, ju lutem shumë edhe juve, lutuni për mua, lutjuni Zotit që të ma bëjë më të lëhtë këtë barrë.

Të nderuar përfaqësues të Komiteti Shtetëror të Kulteve ju falenderoj për pjesmarrjen tuaj në këtë proces!

Unë siguroj shtetin shqiptar nëpërmjet jush se, do të shërbej në këtë detyrë me përkushtimin e një njëriu të bindur ndaj Zotit dhe do të bëj përpjekjet e mia maksimale të jem një shqiptar i mirë. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë nën lidershipin tim do ruajë traditën e paraardhësve të mi të nderuar. Do të jetë puna ime parësore ruajtja dhe forcimi i harmonisë e dialogut ndërfetar në Shqipëri.

Të nderuar përfaqësues dhe partnerë ndërkombëtar, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë do të vazhdojë të jetë kontribues i paqes, harmonisë dhe dialogut në vend. Komuniteti Mysliman i Shqipërisë do të jetë në pararojë të luftës kundër çdo lloj ekstremizmi, Ne si myslimanë jemi përgjegjës përpara Zotit për përhapjen e paqes dhe dashurisë jo vetëm midis besimtarëve tanë, por për përçimin e paqes dhe dashurisë ndërnjerëzore.

Të dashur besmitarë dhe besmitare mysliman të Shqipërisë, unë nga sot, nuk do ta ndiej veten si kryetari juaj, por do të jem, me ndihmën e Zotit, shërbëtori besnik i Kuranit Fisnik, dhe traditës profetike. Na takon më shumë neve, sëbashku, t’i përkushtohemi punës, të cilën na urdhëron Allahu XH.SH në Kuranin Fisnik për të çuar në zemrën e çdo njeriu mesazhin paqësor të islamit. Na takon më shumë ne që t’i dedikohemi detyrës së madhe që kemi përpara.

Feja jonë është feja e paqes dhe shpresës! Vendi ynë ka nevojë për më shumë paqe dhe shpresë, Ne, me ndihmën e Zotit, do të punojmë për t’i dhënë rinisë, të varfërve, jetimëve, të moshuarve… më shumë paqe dhe shpresë.

Të dashur besmitar dhe qytetarë të vendit tim, të përpiqemi që secili prej nesh, të vendosë një balancë midis kësaj bote dhe Ahiretit (botës së përtejme).

Të balancojmë vrapin drejt kapitalit financiar në kurriz të kapitalit moral.

Të bëhemi më humanë, të rendim vetëm pas hallallit. Të ndajmë nga pasuria jonë për të varfërit, jetimët, të moshuarit, të sëmurët.

Të ruajmë dhe të forcojmë familjen, familja është vlera e shoqërisë tonë, familja është traditë profetike, ta ruajmë atë.

Vëllezër dhe motra besimtarë t’i lutemi Zotit të na forcojë besimin. Besimi në Zot është i vetmi besim që nuk zhgënjen!

Çdo lavdërim i takon Allahut, Zotit të botëve!

Të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit!

Sunduesit të Ditës së Gjykimit.

O Allah, vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë ,Na udhëzo në rrugën e drejtë, na udhëzo në rrugën e atyre të cilët I ke begatuar me besimin dhe adhurimin vetëm ndaj Teje.