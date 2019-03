Kjo është sonda e cila parashikon motin në Mars

‘Insight’, e cila është sonda e NASA-s që ndodhet në Mars nga 26 nëntori, ndër detyrat që ka është të zbulojë tërmetet dhe studimi i valëve të nxehtësisë që vijnë nga thellësitë e planetit.

Sonda kështu ka një seismometër dhe një sensor për rrjedhjet termike.

Mjeti i parë është pozicionuar në mënyrë të përkryer, për t’u mbrojtur nga era dhe pluhuri: nga të dhënat që nga 25 shkurti të dhënat për tërmetet në këto zona tregojnë se kanë qenë të rralla.

Ajo është gjithashtu një funksion i stacionit të motit ‘Insight’, e cila jo vetëm na tregon se luhatjet e regjistruara kohë më parë i takojnë eventeve sizmologjike apo janë thjesht rezultat i erërave të forta në planet.

Mjeti i dytë (HP3, një sensor për zbulimin rrjedhjen e nxehtësisë) është depozituar edhe në sipërfaqen e planetit të kuq, dhe testimet tregojnë se funksionon si duhet.

Kjo masë do të lejojë që të ketë një ide më të saktë të përbërjes së Tokës – për shembull, për një përçueshmëri të lartë korrespondon me një tokë të pasur me metale.