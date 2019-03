Kërkohej nga Interpol, dalin detaje për arrestimin e ukrainasit në Kakavijë

Dje në Kakavijë u arrestua një shtetas i huaj dhe sot kanë dalë detajë të reja në lidhje me ngjarjen.

Mësohet se personi i arrestuar është nga Ukraina dhe quhet Maryan Yatsula 28 vjeç.



Mëngjesin e datës 3 mars ai është paraqitur me dokument udhëtimi me pasaportë greke me emrin Dimitrios Kantzelis dhe gjatë verifikimit në Interpol kjo pasaportë rezulton e vjedhur dhe i përket një shtetasi tjetër grek.

Raportohet se gjatë verifikimeve të pasaportës 28-vjeçari ka kundërshtuar punonjësit e policisë kufitare në vijën e dytë ,duke tentuar të largohet por është arrestuar prej tyre në flagrancë.

Vetëm në momentin kur shenjat e gishtave u futën në sistem u arrit identifikimi i tij.