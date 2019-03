Haradinaj bën lëvizjen e papritur, fton në Kosovë kryeministren e Serbisë

Kur situata mes Kosovës dhe Serbisë është mjaft e tensionuar, për shkak të taksës për mallrat serbe, kryeministri Haradinaj ka bërë lëvizjen e parë për normalizim. Ramush Haradinaj është shprehur të martën se në prill do të ketë një takim me kryeministren e Serbisë, Ana Bërnabiç e cila do të jetë e ftuara e tij në Prishtinë.

Kryeministri i Kosovës synon të organizojë në Kosovë një takim të kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilin do të diskutohej procesi eurointegrues.

Midis mysafirëve, Haradinaj synon te ketë edhe komisarin e Bashkimit Evropian për Politika të Fqinjësisë dhe Negociata të Zgjerimit, Johannes Hahn, shkruan ‘Koha Ditore’.

“E kisha kërkuar dakordimin tuaj që në fillim të prillit t’i ftoj kryeministrin e Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi, pastaj shpresoj të Kroacisë e të Bosnjës, e nëse vjen edhe e Serbisë, por besoj kjo pak e vështirë”, ka thënë kryeministri Haradinaj në mbledhjen e Qeverisë.

“Pra, t’i kemi këtu dhe të diskutojmë edhe për ato tema që janë me rëndësi për zbatimin e MSA-së (Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit v.j.) nga ana jonë, por edhe për perspektivën e mëtejme integruese të Kosovës në kuadër të WWB6 (Western Balkans Six v.j.)”.

Kanë kaluar gati dy dekada që nga çlirimi i Kosovës dhe deri tani asnjë kryeministër serb nuk ka qenë në Kosovë me ftesë të autoriteteve të larta shtetërore.