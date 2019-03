Grekët i tregojnë vendin Durmishajt pasi refuzoi kuqezinjt: Shko luaj për vendin tënd!

Fiorin Durmishaj e ka mbyllur thuajse përfundimisht historinë e zgjedhjes së Kombëtares, duke kërkuar që të vazhdojë me fanellën e Greqisë.

Tashmë sulmuesi i Panionosit nuk do e veshë më fanellën e kuqezinjve, ashtu siç edhe do bënte më parë me Shqipërinë U-21.

Por për momentin futbollisti po “shijon” frytet e para të kaosit të madh që krijoi, teksa situata ka dalë nga kontrolli menjëherë.

Sigurisht që në Shqipëri nuk mund të pritej me lule një vendim i tillë i papritur i lojtarit, që zgjedh të largohet për të shkuar te Greqia.

Megjithatë edhe helenët, nuk e kanë mirëpritur aspak zgjedhjen e Durmishajt. Fqinjët tanë janë të njohur gjerësisht në Europë për krenarinë e tyre të tepërt, por edhe për racizmin që e kanë në të njëjtën masë.

Nisur nga komentet në një media sportive greke fjalët që kishin më shumë përkrahje, ishin të tipit: “Durmishaj nuk ka vend këtu, duhet të shkoj të luaj me vendin e tij”.