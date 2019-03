Eni Çobani jeton prej 20 vitesh me vjehrrën dhe tregon hapur sherret në familje

Juristja e njohur shqiptare, Eni Çobani është shprehur për marrëdhënien e saj me vjehrrën. Çobani ishte e ftuar në emisionin ‘Soiree’, për një mbrëmje e cila ishte e gjitha dedikuar grave dhe vajzave.

Gjatë fundit të bisedës, të ftuarit po diskutonin lidhur me lidhjen bashkëshortore dhe lirisë për të jetuar veçmas prindërve.

“Jam shumë krenarë për atë djalë që kam bërë. Kështu dua t’i them edhe prindërve të bashkëshortit tim. Sepse kanë një kontribut fantastik. Unë jam një grua që kam jetuar 20 vite me prindërit e bashkëshortit. Unë jetoj me ta. Nuk më janë rënduar kurrë!”, – rrëfeu Eni.

E pyetur nëse ka patur ndonjëherë ndonjë konflikt me vjehrrën Eni është përgjigjur: “Po ti këmben fjalë me vete, jo me të tjerët!”,-ka thënë juristja e njohur.