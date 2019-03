E FUNDIT/ Një i ri shqiptar humb jetën në rrugët e Italisë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku ka humbur jetën dhe një i ri nga Shqipëria.

Një aksident i rëndë që ka ndodhur në Itali, ka shkaktuar vdekjen e dy të rinjve, njëri prej të cilëve një 20-vjeçar shqiptar.

Mediat italiane raportojnë se në aksidentin e ndodhur pasditen e së dielës mbetën të vdekur shqiptari 20-vjeçar Juendi Xhani dhe italiani Guiseppe Troisi.

Xhani ishte me origjinë nga qyteti i Durrësit, por jetonte në Pesaro. Ata të dy udhëtonin me një Audi A4 kur u përplasën me një makinë Hyunday.

Bashkë me ta në makina kanë qenë edhe dy vajza që mbeten të plagosura. ‘Audi A4’ u përplas me makinën tjetër, pastaj doli nga rruga.