Duka thyen heshtjen: Duhet polici në stadium

Dhuna ndaj arbitrit në sfidën Kamza-Laçi ka tronditur në themel futbollin shqiptar.

Armand Duka thyen më në fund heshtjen, nga Elbasani por më shumë se sa më dorë të hekurt ka folur si diplomat, si anëtar i Komitetit Ekzekutiv në UEFA. Sigurisht që dënon dhunën, por në fund të fundit ky është realiteti shqiptar dhe pa prezencën e policisë së shtetit është shumë e vështirë që të shmangen incidente të tilla.

Cilat do të jenë masat që do të merrni për dhunën?



Ajo që ka ndodhur mua dhe gjithë atyre që janë këtu besoj se u ndjenë mirë që të harrojnë që ka ndodhur në Kamëz për të parë një gjë shumë më të bukur këtu dhe ky duhet të jetë në fakt realiteti, kështu duhet të jetë më mirë. Por ja që kemi dhe raste të tilla, si ai që ndodhi në Kamëz, që është një gjë shumë e shëmtuar por që futbolli për nga emocioni që ka, për nga gara, sa më e egër të jetë gara, aq më shumë bëhen pak a shumë të papërmbajtura emocionet dhe këto emocione nuk përmbahen vetëm me shkollë edukimi por me masa të ndryshme sipas nivelit që ndodhin. Në rastin konkret pse vijnë këto?

Kuptohet niveli i shoqërisë shqiptare dhe ne duhet të jemi realistë ku jemi dhe ku është niveli i shoqërisë shqiptare. Ai që është agresori dhe ai që bën dhunën patjetër që ka peshën kryesore të fajit dhe duhet të marrë dënimin e duhur por të gjitha këto dhe të tjerët duhet të analizojnë dhe të shohin se çfarë faji kanë. Federata e Futbollit, organizatorët e Klubit dhe gjithashtu edhe forcat e rendit të cilat duhet të ruajnë rendin në Shqipëri.

Në fillim të këtij kampionati çuditërisht u mor një vendim që colicia nuk duhet të jetë prezent në stadiume. Po të jesh në zyrë dhe në letër është një vendim OK që kopjon disa vende. Thonë kështu e ka Anglia e kështu e ka Norvegjia. Unë nuk besoj që Anglia dhe Norvegjia kanë nevojë për aq shumë policë sa ishin sot në mëngjes në parlamentin shqiptar sepse parlamentarët nuk flasin dot me njeri-tjetrin.

Kanë një polici jashtë dhe një gardë brenda dhe niveli i futbollit që është akoma edhe më i gjerë dhe presupozohet se niveli intelektual duhet të jetë pak më pak se i parlamentit duhet të luajë dhe të ruajë vendin vetë pa policinë.

Federata ka marrë masa sportive, vetëm atë ka në dorë. Duhet që të gjithë bashkë të bëjmë më të mirë. Patjetër që cdo goditje lë shenjë, do ti duhet shumë kohë që kjo të harrohet. Do ndërpritet kampionati? Un pres që kë këtë një reagim ndryshe nga policia, pasi realiteti shqiptar nuk mund të bëjë pa policinë në stadium.

A do ndikojë në ecurinë e kampionatit ky episod?

Patjetër që çdo goditje lë shenjë dhe kjo është një goditje për kampionatin, të cilën do i duhet shumë shumë kohë dhe tashmë që ndodhi me të drejtë disa nejrëz kujtojnë…por ka ndodhur edhe para 5 vjetësh apo 7 vjetësh, kështu që një goditje që të duhet shumë punë që ta rikuperosh.

Mendoni që ka bërë mjaftueshëm Federata për t’i minimizuar këto raste?

E thashë disa herë që masat e Komisionit të Disiplinës kundër fenomeneve të dhunës apo gjesteve anti sportive kanë qenë më se normale, apo në respekt të rregulloreve të lojës.

Ndërpritet Kampionati nëse policia nuk e kthen një lloj vendimi duke qenë që problematika është?



Unë pres që të kemi një reagim ndryshe dhe të ulemi dhe të bisedojmë ndryshe. E thashë për mua është e pamundur, për mua dhe në fakt për shumë të tjerë.

Në realitetin që jemi do ishte shumë bukur që futbolli dhe çdo lloj aktiviteti tjetër të mos kishte polici, po të ishte me stjuart apo me njerëz civilë por a është e mundur në nivelin e kësaj shoqërie?! Unë them jo. Nëse do funksiononte si një mekanizëm perfekt që çdo shkelës pasi ta bënte atë, të thirrej, të dënohej qoftë dhe me 1 mijë lekë gjobë atëherë edhe mund të shkojmë në vendimin që të mos ketë polici në stadium.

Kishim në Korçë ku 150 njerëz hynë në stadium, bënë çfarë deshën, thyen gjithë atë stadium që me shumë vështirësi e kemi ndërtuar dhe asnjë nuk u thirr qoftë edhe për t’i dhënë edhe një masë 100 lekëshe. U dhunua fotografi në Tiranë, në ndeshjen kundër Partizanit, një zyrtar ndeshjeje. Agresorët ishin të filmuar, nuk ke ç’kërkon më shumë. Nuk u ndalua askush. E njëjta gjë ndodh edhe tani. kështu që nëse nuk funksionojnë këto atëherë duhet të ketë forca rendi në stadium.