Deputeti i PD-së shfrenon gojën: E po kur të bëjnë moral ku**at…

Deputeti Myslim Murrizi i cili u përjashtua nga çdo funksion brenda Partisë Dem,okratike pasi nuk pranoi ti bashgkohej vendimit të grupit parlamentar për të djegur mandatet, ka reaguar ashpër duke akuzuar se Basha po përpiqet të bëjë revolucion me ata që ishin në turmë me 21 janar të 2011.

Sipas Murrizit, ankohen për vjedhjen e votës ata që në të vërtetë futen në system blerjen e votës.

“Kur shoh si mender udhëheqesa të PD ish hajdutët që pasi rrëzuan PD nga pushteti në vitin 2013, u strehuan në bashkinë e Tiranës, në çdo cep të administratës së saj si vemje, më vjen pështirë”, shkruan Murriyi në rrjetet sociale.

Reagimi i plotë:

EPO KUR TE BEJNE MORAL “KURVAT “ POLITIKE, ME VJEN PER TE VJELL

Kur shoh ish komunist me shkolle partie, ish spiune te sigurimit te shtetit me zanat “gjeometer”,dhe bij ish spiunesh qe bejne si te indijuar nga mandatet ,me vjen sa per te Q… aq edhe per te vjelle????

4 vjet me Nanon, 4 me Berishen, 4 vjet me Ramen dhe 5 vjet me Bashen e te besh si “ virgjereshe” kesaj i thone te DH …. moralin e politikes se HAJDUTEVE qe nuk ju durohet dot pa vjedhur.

Kur shoh qe “ qajne” per fukarenjt kryehajdutet e ketij vendi dhe ankohen se jane vjedhur votat atyre qe futen ne sistem blerjen e votes, me vjen te DH….jaksem nga te qeshurat.

Kur shoh qe jane bere bashke ALEANCA E QELBESIRAVE por kete here ne emer te popullit nuk di si mund te shprehem.

Kur degjoj per revolucion plehrat qe ishin ne turme me 21 janar 2011, me vjen turp qe kam qene prej nje vit e gjysem ne kete “ TUFE”

Po mir o mjerane dhe te pa fytyre, trapa i dini SHQIPTARET JU???

Kur shoh si mender udheheqesa te PD ish hajdutet qe pasi rrezuan PD nga pushteti ne vitin 2013, u strehuan ne bashkine e Tiranes , ne çdo cep te administrates se saj si vemje ,me vjen peshtire

Ikni o felliqesira dhe lereni DEMOKRATET qe nuk kane fituar nje kokerr kripe gjate 13 viteve te pushtetit te PD, ne te drejten e TYRE qe te rrezojne ramen e te fitojne ATA, se ju nuk ju hedh asnje SHQIPTARE qurret , jo tu jape pushtetin.

Ju ftoj te debatojme hapur me njeri tjetrin dhe te matemi gjithesejcili me meritat dhe mekatet qe ka mbi supe.

BUJRUM SE PO JU PRES