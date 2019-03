Denoncimi me foto, “Rama u mori nxënësve karriget për takime partiake”

Bardh Spahia nga PD, ka denoncuar diten e sotme se gjatë aktivitetit që zhvilloi kryeministri Rama në Fier janë përdorur karriget e shkollave duke lene nxenesit pa baze materiale.

Spahia shprehet se kryeministri hap shkollat dhe u merr nxënësve karriget për takime partiake.

Sipas ish deputetit të PD, transportimi i karrigeve të shkollës 9-vjecare “Mark Dashi” është bërë nga punonjësit e bashkisë së Fierit.

Postimi i plotë:

SHKOLLAT NE SHERBIM TE KRYEMINISTRIT

Kryeministri zbraz shkollat! Për takimin e vet partiak, kryeministri hap shkollat e u merr nxënësve karriket. Karriket e aktivitetit të sotëm në Fier janë marrë nga shkolla 9 vjecare “Mark Dashi”. Punonjësit e bashkisë së Fierit ishin “hamallët” që bënë mbartjen e tyre.

Turp e arrogancë kriminale. Nuk pyet ky kryeministër as për ligj e as për norma. E gjithë Shqipëria, të gjitha institucionet i duken si pjesë e tepsisë që I vetëm ka në dorë, e bën si të dojë vetë me to. Abuzim i pastër me pushtetin e përdorim I burimeve shtetërore për fushatë, i ndëshkueshëm me ligj.

E si mund t’I besosh një njeriu të tillë zgjedhjet, votën e qytetarëve? #KryeministërAbuziv#RamaIk