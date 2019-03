Denoncimi i nënave: Gjykata e Korçës “harron” në burg dy të mitur

Gjykata e Korçës “harron” në burg dy të mitur nga fshati Vidohovë i rrethit Devoll. Jonader Karaj dhe Luiz Hoxhalli përkatësisht të moshës 17 vjeçare u arrestuan në muajin mars të vitit të kaluar. Ndonëse kanë mëse 1 vit në qelitë e burgut të Drenovës, ata vijojnë të mbahen atje padrejtësisht. Rasti është denoncuar nga nënat e dy të miturëve. Mes lotësh prindërit e te miturëve në Fax News denoncojnë skandalin dhe padrejtësinë ndaj dy të miturëve. Ata u arrestuan të dyshuar si transportues për lëndë narkotike teksa ende nuk ka prova për implikimin e tyre.

Teksa hedhin akuza ndaj policisë për dhunë fizike dhe psikologjike për dy të rinjtë, prindërit apelojnë lirimin e fëmijëve, pasi kanë humbur shkollën për një vepër që ata nuk e kanë konsumuar.

Ngjarja rëndohet edhe më tej. Eglantina Hoxhalli , nëna e 17 vjecarit pohon se policia dy muaj më parë arrestoi edhe babain e të miturit. Kjo pasi sipas tyre ai ka folur në tel me djalin e tij.

“Para 11 muajsh u kapën 7 veta, djali mes tyre. 1 vit mbahet brenda, s’na japin asnjë sqarim. Djali të lirohet të paktën me detyrim paraqitje. Djali na tha kur e takuam, na lanë në mal pa rroba. Djali na tha se i lanë me mbathje në të ftohtë. Djemte ishin me shenja dhune në fytyrë.”- u shpreh Eglantina Hoxhalli.

Ndërkohë nëna e të miturit tjetër, Majlinda Hoxhalli shprhet se djali është dhunuar në burg.

“Djali ishte i goditur nga fytyra. Ta lirojne u bë një vit në burg. Gjyqi duhet të bëhej para 6 muajsh.”-u shpreh ajo.

Denoncimi arsyetohet i drejtë edhe nga avokati Nevzat Tarelli. Ai shpjegon se ndaj dy të miturëve është një drejtësi e munguar. Teksa kjo është një gafë e Gjykatës e cila duhet të kishte liruar të rinjtë disa muaj më herët.

Më tej avokati Tarelli pohon se kjo është një situatë e pajustifikueshme nga organet e drejtesisë për minorenët.

“Është shkelur procedura nga gjykata. Ligji detyron gjykatën të rivleresojë sigurimin personal. Prokurori çdo dy muaj duhet te argumentoje masën e sigurimit. I mituri s’mund te mbahet ne paraburgim më shumë se 6 muaj. E parashikuar në ligj, gjysma e kohës së të rriturit.”– u shpreh avokati.

Ngjarja u regjistrua një vit më parë ku u arrestuan 7 persona për trafikim të lëndëve narkotike. Gjykata e Korçës vendosi masën e sigurisë “Arrest me burg”, ndërsa thuhet se hetimet vijojnë. Nga prokuroria e Korçës nuk ekziston asnjë provë për rastin në fjalë. Teksa 7 persona janë dënuar pa prova dhe dy të mitur ndonëse duhet të ishin të lirë qëndrojnë brenda hekurave të burgut të sigurisë së lartë në Drenovë.

Para 11 muajve u kapen 7 veta në fshatin tonë. mes tyre edhe djali im 17 vjec. S’na kanë dhënë asnjë informacion. Akoma nuk ka dalë në gjyq as hetimet nuk thonë që kanë përfudnuar. Bashkëshorti u arrestua se foli në telefon me djalin dhe nipin, pa i kapur gjë në dorë. Apeli im është që po lirohen kriminela e vrasës, ajo që dua unë është djali të lirohet të paktën me detyrim paraqitje se ishte nxënës shkolle ka lënë dhe shkollën nga kjo. Kur takuam nipin dhe djalin kishin shenja dhune. Na thanë që na goditën, na lanë në mal pa rroba vetëm me të mbathura. Edhe këtë dhunën desha ta denoncoj se edhe psikologia nuk ka qenë aty ndërsa ka firmosur që ka qenë. Tani është tepër vonë. të lirohe tme detyrim paraqitje. Minorenët sipas asaj që ka mësuar për ligjet në burg thotë duhet të ishte liruar.Para 11 muajve u kapen 7 veta në fshatin tonë. mes tyre edhe djali im 17 vjec. S’na kanë dhënë asnjë informacion.

Akoma nuk ka dalë në gjyq as hetimet nuk thonë që kanë përfudnuar. Bashkëshorti u arrestua se foli në telefon me djalin dhe nipin, pa i kapur gjë në dorë. Apeli im është që po lirohen kriminela e vrasës, ajo që dua unë është djali të lirohet të paktën me detyrim paraqitje se ishte nxënës shkolle ka lënë dhe shkollën nga kjo. Kur takuam nipin dhe djalin kishin shenja dhune. Na thanë që na goditën, na lanë në mal pa rroba vetëm me të mbathura. Edhe këtë dhunën desha ta denoncoj se edhe psikologia nuk ka qenë aty ndërsa ka firmosur që ka qenë. Tani është tepër vonë. të lirohe tme detyrim paraqitje. Minorenët sipas asaj që ka mësuar për ligjet në burg thotë duhet të ishte liruar.Nena tjeter; Nga fytyra ishte i goditur, ta lirojne u be nje vit. duhet te ishte bere gjyqi para 6 muajsh. Te behet gjyqi te dale me kush sipas ligjit. Ai ishte nen moshe.13:30nevzat tarelli: Ligji parashikon ne menyre te detyruese per gjykatën të marrë informacion dhe të rivlerësojë sigurimin personal. në dijeninë time kjo procedurë nuk është bërë.

Në nenin 87 të kodit të drejtësisë penale parashikohet që edhe krysisht gjykata ka detyrimin në mënyrë ekzakte të vendosë që të vazhdojë ose jo. Është detyrim i prokurorit që ccdo dy muaj të argumentojnë domosdoshmërinë e kësaj mase sigurimi. Kjo procedurë duhet të përsëritet ccdo dy muaj. Pika 4 e nenit 87 të drejtësisë penale parashikon pavarësisht nga parashikimet e mësipërme që i mituri nuk mund të mbahet në paraburgim më shumë se gjysma e kohës së parashikuar për të rriturit. nëse për të rriturit kemi një parashikim maksimumi 1 vit paraburgim për të rriturit për procedimin e masës së sigurisë e cështja duhet të shkojë në gjykatë që do të thotë për të miturit ky afat përgjysmohet, që do të thotë që i mituri nuk mund t ëmbahet në paraburgim më shumë se 6 muaj pa u dërguar i mituri në gjykatë. Në 6 muaj janë shkelur procedurat për të miturit.