Del videoja: Fermeri u hedh fasulen deleve se s’ka treg ku ti shesë

Sali Berisha ka publikuar një video-denoncim të derguar prej qytetarit dixhital, ku trgohet se tregon se për shkak të mungesës së tregut, prodhimet bujqësore janë të detyruar t’ua nxjerrin blegtorisë.

Qytetari i kerkon kryeministrit Rama që të largohet pasi sic thote ai, populli nuk e do më atë në krye të qeverisë.

“Ah mor Edi Rama more faqezi! E bëjmë mallin dhe nuk e shesim. Kjo që bën nuk është drejtë, prandaj zhduku sa më parë. Sa të të vrasin njerëzit, ka me të vra edhe buka ime. 100 luga janë mbush me djersën time. Është gjynah se jemi duke u copëtuar. Grosha ja si qelibar, ta hajë delja është gjynah, prandaj bëjë të pamundurën dhe zhduku, zhduku sepse nuk të do më populli”, thote qytetari ne video.

Posti i Berishës:

“Shikoni pamje te pabesueshme! Ja çfare u shkakton kontrabanda e narko qeveritareve fermereve shqiptare. Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e fermerit dixhital. “Pershendetje dr,shiko se si u a japim bagetis mundin e gjith veres dhe vjeshtes, kemi mbi 100 kv fasule dhe nuk kemi treg ku ta dergojm,,ju lutem shperndaje qe ta shikok dhe ai lugati ribdekjes,,te uroj shender dhe mos vdeksh kurr.”

Miq,kjo eshte kriminale, ndaj dhe mbare fermereve shqipare iu bej thirrje te ngrihen dhe ti shporrim shushunjat, narkoqeveritaret qe pasurohen mbi fatkeqesine e tyre. sb”, shkruan Berisha.