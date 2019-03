“Bukuroshja e Adriatikut” ndalet kohe në Durrës, për shkak të motit të keq

Per shkak te motit te keq per të shmangur detin e trazuar në lundrim, kroçera turistike “La belle de l’Adriatique”, mbrëmjen e kaluar eshte ankoruar në portin e Durrësit me 169 turistë të huaj në bord.

Kroçera e nisur nga ishulli grek i Korfuzit do te duhej të mbërrinte mëngjesin e sotëm në port.

Ne bordin e saj mesohet se jane turistë kryesisht francezë dhe zviceranë, pasi kanë kaluar natën në Durrës janë nisur drejt kryeqytetit.

Pas Durrësit, Tirana dhe Kruja janë destinacion i preferuar për turistët që udhëtojnë me kroçera.

Itinerari i kroçerës me flamur belg përfshin edhe portet e Vlorës, Sarandës, Barit në Mal të Zi, Dubrovnikut në Kroaci dhe Korfuzit në Greqi.